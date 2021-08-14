Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой в адрес игроков команды во время матча с «Уралом»
Фанаты «Спартака» во время домашнего матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» вывесили баннеры с критикой в адрес футболистов.
«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — написано на одном из баннеров в адрес форварда сборной России.
«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — говорится на другом баннере.
Кроме того, с фанатской трибуны слышны оскорбительные кричалки в адрес команды и руководства клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю