Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой в адрес игроков команды во время матча с «Уралом»

Фанаты «Спартака» во время домашнего матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» вывесили баннеры с критикой в адрес футболистов.

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — написано на одном из баннеров в адрес форварда сборной России.

«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — говорится на другом баннере.

Кроме того, с фанатской трибуны слышны оскорбительные кричалки в адрес команды и руководства клуба.