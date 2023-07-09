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Сегодня, 13:44

Личка — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Зенит» выше уровнем «Динамо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, считает ли он свою команду конкурентом «Зенита» в предстоящем сезоне.

«Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать. «Зенит» выше уровнем», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

Личка возглавил «Динамо» в июне этого года.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Бело-голубые финишировали на девятом месте в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-chempionstvo-zenit-vy-she-urovnem-dinamo/
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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23.07 17:30
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