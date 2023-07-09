Личка — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Зенит» выше уровнем «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, считает ли он свою команду конкурентом «Зенита» в предстоящем сезоне.

«Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать. «Зенит» выше уровнем», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

Личка возглавил «Динамо» в июне этого года.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Бело-голубые финишировали на девятом месте в турнирной таблице.