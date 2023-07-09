Вендел хочет получать в новой команде не меньше, чем в «Зените». Ему не могут найти такой вариант в Европе
Стали известны подробности возможного ухода полузащитника Вендела из «Зенита».
Как сообщает Sport24, петербургский клуб готов отпустить бразильского футболиста в другую команду не менее, чем за 15 миллионов евро. Вендел не согласен идти на понижение зарплаты в новом клубе — он хочет получать не меньше, чем в «Зените». Отмечается, что доход полузащитника составляет 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
По информации источника, представители Вендела ищут варианты для продолжения карьеры игрока в Европе. Однако на данный момент у них нет ни одной команды, которая готова выполнить требования стороны полузащитника.
1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. Позже стало известно, что «Коринтианс» рассматривал вариант с арендой футболиста, однако сине-бело-голубые отказались от предложения бразильского клуба.
Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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