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Вендел хочет получать в новой команде не меньше, чем в «Зените». Ему не могут найти такой вариант в Европе

Алина Савинова
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Стали известны подробности возможного ухода полузащитника Вендела из «Зенита».

Как сообщает Sport24, петербургский клуб готов отпустить бразильского футболиста в другую команду не менее, чем за 15 миллионов евро. Вендел не согласен идти на понижение зарплаты в новом клубе — он хочет получать не меньше, чем в «Зените». Отмечается, что доход полузащитника составляет 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

По информации источника, представители Вендела ищут варианты для продолжения карьеры игрока в Европе. Однако на данный момент у них нет ни одной команды, которая готова выполнить требования стороны полузащитника.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. Позже стало известно, что «Коринтианс» рассматривал вариант с арендой футболиста, однако сине-бело-голубые отказались от предложения бразильского клуба.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-09-vendel-khochet-poluchat-v-novom-klube-ne-menshe-chem-v-zenite-yemu-ne-mogut-nayti-takoy-variant-v-yevrope
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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