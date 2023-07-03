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Сегодня, 15:20

В Бельгии рассказали, как Соболев сможет забивать по 30 мячей за сезон с помощью Бонгонда

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» рассказал, за счет чего у полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда может получиться влиться в игру «Спартака».

«Бонгонда в свое время стоил достаточно много. За него платили 7 миллионов в Бельгии. Для нашей страны — это необычно. Он уже играл за пределами Бельгии. Поэтому знает, как адаптироваться. Если Бонгонда найдет свое место в «Спартаке», он сможет забивать и отдавать еще больше голевых передач. Сможет ли он хорошо выступать в связке с Соболевым? В «Генке» у Тео была связка с двухметровым нападающим Полом Онуачу. Бонгонда отлично играет с форвардами таранного типа. Тогда благодаря Тео Онуачу в сезоне 20/21 удалось забить 30 голов за сезон. Поэтому у него может получиться так же в «Спартаке» с Соболевым, если все пойдет хорошо. Бонгонда скорее футболист, который снабжает партнеров», — сказал Гердай «СЭ».

По информации Relevo, «Спартак» заплатит «Кадису» за 27-летнего конголезца с бельгийскими корнями до 10 миллионов евро с учетом бонусов.

В 26 матчах чемпионата России сезона-2022/23 Соболев забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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