В Бельгии рассказали, как Соболев сможет забивать по 30 мячей за сезон с помощью Бонгонда
Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» рассказал, за счет чего у полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда может получиться влиться в игру «Спартака».
«Бонгонда в свое время стоил достаточно много. За него платили 7 миллионов в Бельгии. Для нашей страны — это необычно. Он уже играл за пределами Бельгии. Поэтому знает, как адаптироваться. Если Бонгонда найдет свое место в «Спартаке», он сможет забивать и отдавать еще больше голевых передач. Сможет ли он хорошо выступать в связке с Соболевым? В «Генке» у Тео была связка с двухметровым нападающим Полом Онуачу. Бонгонда отлично играет с форвардами таранного типа. Тогда благодаря Тео Онуачу в сезоне 20/21 удалось забить 30 голов за сезон. Поэтому у него может получиться так же в «Спартаке» с Соболевым, если все пойдет хорошо. Бонгонда скорее футболист, который снабжает партнеров», — сказал Гердай «СЭ».
По информации Relevo, «Спартак» заплатит «Кадису» за 27-летнего конголезца с бельгийскими корнями до 10 миллионов евро с учетом бонусов.
В 26 матчах чемпионата России сезона-2022/23 Соболев забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач.
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4
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5
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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Урал – ЦСКА
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