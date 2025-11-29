Ассистент Талалаева: «Для нас тоже загадка, за что его удалили. Но у нас был план, мы его придерживались

Юрий Нагайцев, ассистент главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, ответил на вопросы после победы над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

В первом тайме встречи главный арбитр Кирилл Левников удалил Талалаева с поля. Перед этим калининградцы остались вдесятером — красную карточку получил Ираклий Манелов.

«Честно говоря, для нас тоже загадка, за что Талалаев получил вторую желтую карточку, поэтому не могу помочь в этом. А по игре: у нас был план и мы его придерживались. Конечно, пришлось вносить коррективы после удаления, но организованно перестроились. Мы знали, что вратарь у нас всегда выручит при дальних ударах, а ближних мы не допускали. Плюс свой момент мы всегда поймаем», — сказал Нагайцев в эфире «Матч Премьер».

«Балтика» (32 очка) поднялась на четвертое место в РПЛ.