Талалаева удалили в матче со «Спартаком» за саркастические аплодисменты и оскорбительный жест в сторону арбитров

В протоколе после матча между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ дали пояснения по желтым карточкам, показанным главному тренеру калининградцев Андрею Талалаеву.

Согласно протоколу, который опубликован на сайте РПЛ, Талалаев получил первое предупреждение за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра матча Кирилла Левникова. Второе — за оскорбительный жест в сторону резервного судьи Инала Танашева.

Талалаев может пропустить до 4 матчей РПЛ — по регламенту лиги использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов против официальных лиц матча наказывается дисквалификацией от 2 до 4 игр и штрафом до 500 тысяч рублей.