Романов — о поражении «Спартака»: «Не было соблазна подстраиваться под «Балтику»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы после матча против «Балтики» (0:1) в 17-м туре РПЛ.

— Как видели эпизод с удалением Талалаева? Что можете сказать о работе арбитра Левникова?

— По судейству и удалению мне даже нечего добавить, откровенно говоря.

— У «Балтики» самые неудачные матчи против тех команд, которые под нее подстраиваются. Не было соблазна сделать так же?

— Отвечу коротко: не было.

— «Спартак» одна из самых посещаемых команд в России. Как можете оценить калининградских болельщиков?

— Безусловно, яркая атмосфера, полный стадион. Всегда приятно приезжать в Калининград. Сегодняшний матч не исключение. Поддержка болельщиков — сила команды.

— Чувствовалось давление?

— Мы «Спартак», у нас 40 тысяч каждую игру собирается. Но ощутимо. Приятно играть при болельщиках, сегодняшний матч не был исключением., — сказал Романов на пресс-конференции.

«Спартак» (28 очков) идет шестым в турнирной таблице. Красно-белые потерпели первое поражение после назначения Романова исполняющим обязанности главного тренера.