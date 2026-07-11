В «Балтике» отреагировали на признание Семака лучшим тренером сезона

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание главного тренера «Зенит» Сергея Семака лучшим наставником минувшего сезона.

«Для Калининграда и «Балтики» Талалаев — лучший тренер сезона. Но чемпионом стал «Зенит» Сергея Богдановича Семака. Очень сильно уважаю его за вклад в российский футбол. И поздравляю его с победой. Семак сделал команду чемпионом в серьезной борьбе с «Краснодаром», — сказал Измайлов «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России, «Балтика» заняла шестое место.