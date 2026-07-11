Краснодар — Ростов: прямая трансляция товарищеского матча

11 июля «Краснодар» и «Ростов» сыграют в товарищеском матче

В субботу, 11 июля, «Краснодар» и «Ростов» сыграют в товарищеском матче. Игра состоится на базе быков в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция будет бесплатной для зарегистрированных пользователей. Эфир начнется в 17.45 мск.

В минувшем сезоне «Краснодар» с 66 очками занял второе место в чемпионате России. В сезоне-2025/2026 «Ростов» набрал 33 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 24 июля. Краснодарцы начнут сезон с выездного матча против «Рубина». В 1-м туре ростовчане сыграют на выезде против «Оренбурга».