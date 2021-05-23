Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Смолов включил Дзюбу в топ-3 игроков РПЛ, Пабло — себя

18:00
Федор Смолов (справа) и Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Локомотива». Фото «СЭ»
Федор Смолов (справа) и Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Форвард «Локомотива» Федор Смолов назвал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу в своей тройке в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Смолов поставил Дзюбу на второе место, на первом — защитник «Локо» Ведран Чорлука, на третьем — полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Смолов признавался лучшим игроком чемпионата по опросу футболистов три сезона подряд (2015/16, 2016/17, 2017/18), а Дзюба — дважды (2018/19, 2019/20).

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Локомотива». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Локомотива». Фото «СЭ»

Защитник «Локомотива» Пабло назвал себя в топ-3 игроков чемпионата России-2020/21, поставив первым форварда «Зенита» Сердара Азмуна, а третьим — вратаря железнодорожников Гильерме.

Азмун по весу голосов среди игроков «Локо» опередил лидеров красно-зеленых — Чорлуку, полузащитника Гжегожа Крыховяка и Гильерме. Вратарь среди других партнеров поставил иранского форварда «Зенита» на первое место.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

У Ефимовой — новая конкурентка. Чемпионка из Британии решила вернуться на историческую родину в Россию
Швеция — Белоруссия: белорусы открыли счет в третьем периоде
ЦСКА низложил чемпионок на их площадке. У армейских девушек — золото
Белоруссия с минимальным счетом победила Швецию на ЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы