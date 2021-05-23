Форвард «Локомотива» Федор Смолов назвал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу в своей тройке в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Смолов поставил Дзюбу на второе место, на первом — защитник «Локо» Ведран Чорлука, на третьем — полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Смолов признавался лучшим игроком чемпионата по опросу футболистов три сезона подряд (2015/16, 2016/17, 2017/18), а Дзюба — дважды (2018/19, 2019/20).

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Локомотива». Фото «СЭ»

Защитник «Локомотива» Пабло назвал себя в топ-3 игроков чемпионата России-2020/21, поставив первым форварда «Зенита» Сердара Азмуна, а третьим — вратаря железнодорожников Гильерме.

Азмун по весу голосов среди игроков «Локо» опередил лидеров красно-зеленых — Чорлуку, полузащитника Гжегожа Крыховяка и Гильерме. Вратарь среди других партнеров поставил иранского форварда «Зенита» на первое место.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».