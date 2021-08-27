В Англии сообщили, что «Вест Хэм» претендует на Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Вест Хэма», сообщает Hammers.news со ссылкой на Reading Chronicle.

«Молотобойцы» готовы предложить за 22-летнего аргентинца 8,5 миллионов евро. Однако лондонцы приступят к основательным переговорам по форварду только после того, как оформят переход защитника «Челси» Курта Зума.

В прошлом сезоне Гайч сыграл 18 матчей в составе ЦСКА, забив один гол. Концовку сезона аргентинец доигрывал в итальянском «Беневенто» — два гола в 15 матчах серии А.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.