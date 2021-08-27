В пятницу, 27 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Нижний Новгород». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В последний раз команды встречались во время розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России. Тогда на групповом турнире подмосковный клуб оказался сильнее в серии пенальти. Ранее эти команды встречались в чемпионате ФНЛ.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.