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«Химки» — «Нижний Новгород»: где смотреть трансляцию матча

17:00
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 27 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Нижний Новгород». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В последний раз команды встречались во время розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России. Тогда на групповом турнире подмосковный клуб оказался сильнее в серии пенальти. Ранее эти команды встречались в чемпионате ФНЛ.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Химки — Нижний Новгород

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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