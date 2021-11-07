В Англии сообщили, что «Ливерпуль» включился в борьбу за Захаряна
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян попал в сферу интересов «Ливерпуля». Сумма возможного трансфера оценивается в 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Liverpool News.
Также на 18-летнего игрока сборной России претендуют «Барселона» и «Челси».
В этом сезоне Захарян провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 голевых передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.
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