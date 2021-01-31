В Англии сообщают, что ЦСКА претендует на нападающего «Шеффилд Юнайтед»

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Лис Муссе входит в сферу интересов ЦСКА, утверждает Sheffield United News со ссылкой на The Sun.

24-летний француз в этом сезоне не может закрепиться в основном составе, проведя в АПЛ только 6 матчей. Также в прошлом году он попал в аварию, чем вызвал недовольство руководства клуба.

«Шеффилд» идет в конце турнирной таблицы лиги. А в случае вылета нападающий рискует сильно потерять в зарплате.

Контракт Муссе с «Шеффилдом» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.