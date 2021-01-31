Стартовал второй сбор «Зенита» в Дубае
«Зенит» начал второй тренировочный сбор в Дубае, сообщает официальный Twitter клуба.
Вместе с командой начали работать Артем Дзюба и Андрей Лунев, прилетевшие из Санкт-Петербурга. В занятии не принимали участие Сердар Азмун (он восстанавливается после травмы), Ярослав Ракицкий (вернется в Дубай сегодня вечером) и Кирилл Щетинин, улетевший восстанавливаться в Петербург. По индивидуальной программе работал Александр Ерохин.
Тренировка началась в 17.00 по местному времени и длилась один час. После короткой разминки игроки выполняли беговую работу и провели серию квадратов. Завтра «Зенит» продолжит работать в двухразовом режиме.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-01-31-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-dubae-komanda-pristupila-ko-vtoromu-etapu-podgotovki-k-prodolzheniyu-.htm
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