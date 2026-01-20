Булыкин считает, что Жирков способен добиться успеха в роли тренера

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах бывшего защитника национальной команды Юрия Жиркова в тренерской карьере.

«Могу сказать, что Юра — молодец. Время покажет, какой он тренер. Но то, что он был футболистом высшего уровня с выдающейся карьерой, безусловно, поможет ему добиться высоких результатов в тренерской работе», — сказал Булыкин «СЭ».

10 января «Динамо» объявило об изменениях в тренерском штабе главного тренера команды Ролана Гусева. Его ассистентами стали бывшие игроки сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Тренером по физподготовке назначен аргентинец Агустин Киильяборда.

42-летний Жирков ранее не работал в клубах. В 2022 году он завершил карьеру футболиста. С 2013 по 2016 год Жирков играл за «Динамо». Также он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенит» и «Химки».

(Руслан Ботвенко)