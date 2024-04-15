Дркушич заявил, что сфокусирован на игре за «Сочи», несмотря на интерес из Франции
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем в команде по окончании сезона.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту из чемпионата Франции.
— Читали новости об интересе к вам из Франции, что-то знаете об этом?
— Если честно, ничего не знаю про будущее. Я на сто процентов сфокусирован на «Сочи». Увидим, что будет летом.
— Останетесь ли вы в команде, если «Сочи» вылетит из РПЛ?
— Не хочу говорить об этом. Мы отстаем в чемпионате, а я хочу помогать команде, чтобы остаться, — сказал Дркушич «СЭ».
24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Всего за южан словенский футболист провел 60 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дркушича в 3 миллиона евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
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2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
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6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
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8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
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10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6