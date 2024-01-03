В агентстве Биля подтвердили интерес к футболисту со стороны «Краснодара»

В агентстве «Promanager» в комментарии «СЭ» отреагировали на информацию об интересе «Краснодара» к бразильскому полузащитнику «Байя» Билю.

Ранее об интересе «быков» к 22-летнему футболисту сообщал журналист Вене Касагранде.

«Интерес «Краснодара» к Билю? Это правда», — сказали «СЭ» в агентстве.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.