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Сегодня, 10:03

Источник: Бразилец Нино, которого планирует подписать «Зенит», не хочет играть в России

Алина Савинова
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Нино.
Фото Global Look Press

Защитник «Флуминенсе» Нино, в подписании которого заинтересован «Зенит», не хочет выступать в России, сообщает в своих соцсетях журналист Виктор Лесса.

Как отмечает источник, бразилец мечтал переехать в Англию, однако он не получил оттуда предложения, которое его устроило бы.

Ранее стало известно, что петербургский клуб готов предложить около 6 миллионов евро за трансфер 26-летнего защитника. По информации журналиста Фабио Алейшо, переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» находятся в завершающей стадии.

Также 3 января появилась информация о том, что на Нино может претендовать «Реал Бетис». Однако испанский клуб пока не отправил руководству «Флуминенсе» официальное предложение по бразильскому игроку.

В прошедшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2024 года.

Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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