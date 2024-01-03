Источник: Бразилец Нино, которого планирует подписать «Зенит», не хочет играть в России

Защитник «Флуминенсе» Нино, в подписании которого заинтересован «Зенит», не хочет выступать в России, сообщает в своих соцсетях журналист Виктор Лесса.

Как отмечает источник, бразилец мечтал переехать в Англию, однако он не получил оттуда предложения, которое его устроило бы.

Ранее стало известно, что петербургский клуб готов предложить около 6 миллионов евро за трансфер 26-летнего защитника. По информации журналиста Фабио Алейшо, переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» находятся в завершающей стадии.

Также 3 января появилась информация о том, что на Нино может претендовать «Реал Бетис». Однако испанский клуб пока не отправил руководству «Флуминенсе» официальное предложение по бразильскому игроку.

В прошедшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2024 года.