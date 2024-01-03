Динияр Билялетдинов считает, что Джикии не нужно уходить из «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с игровым временем защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Это внутрення история. Понятно, что на Бабича делают основную ставку. В защите всегда должен быть мощный игрок — посмотрите на «Ливерпуль», например. Это у Джикии последнее время не получается, поэтому на него ставку не делают. Но на его месте я бы точно не уходил. У Джикии есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает свои кондиции. Главное спокойно без лишних эмоций доказывать свою состоятельность на зимних сборах», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.