«Уже дома! Дал команде несколько выходных». Евсеев показал милое фото с собакой

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фото с собакой в автомобиле после ничейного результата в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Уже дома! Хорошая игра с «Динамо». Дал команде несколько выходных. Мини-отпуск ребята заслужили. Ну и тренерский штаб, думаю, тоже», — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.