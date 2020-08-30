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«Уже дома! Дал команде несколько выходных». Евсеев показал милое фото с собакой

21:01
Вадим Евсеев и собака. Фото instagram.com
Вадим Евсеев и собака. Фото instagram.com
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фото с собакой в автомобиле после ничейного результата в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Уже дома! Хорошая игра с «Динамо». Дал команде несколько выходных. Мини-отпуск ребята заслужили. Ну и тренерский штаб, думаю, тоже», — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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