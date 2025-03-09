Смелов объяснил, как удалось разгромить махачкалинское «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Егор Смелов рассказал о победе в матче 20-го тура РПЛ над махачкалинским «Динамо» (4:0).

— Как получилось разгромить махачкалинское «Динамо»?

— Все ребята — молодцы. Полностью отдавались на поле. Старались забить. Тренер сказал нам в перерыве, что нужно держать мяч внизу, играть в свою игру, атаковать. Этот матч для нас получился лучше, чем с «Ростовом», поэтому мы так много забили.

— Команду шокировала травма Тюкавина, который выбыл на длительный срок?

— Понятное дело. Все-таки это основной голеадор нашего клуба, и он выбыл дл конца сезона. Все, конечно, расстроились. Но мы не останавливаемся. Желаем ему скорейшего выздоровления.

— Травма Константина снижает шансы «Динамо» на медали?

— Нет. Наши шансы не снижаются. Мы играем только на победу и боремся за золотые медали, — приводит слова Смелова «Евро-Футбол.Ру».