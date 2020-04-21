«Уровень еще упадет». Джикия рассказал о последствиях кризиса из-за коронавируса

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признал, что из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса, российский чемпионат может ослабеть. В частности, это будет связано с потерей качественных легионеров.

— Я говорил, что наш уровень по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, немного упал, — сказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — И если в этой ситуации иностранные футболисты начнут покидать Россию, то, конечно, уровень еще упадет. Все прекрасно знают, что, если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то от этого уровень станет меньше.