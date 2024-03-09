«Урал» — «Зенит»: видео голов

«Урал» принимает «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России.

В первом тайме после подачи с углового счет открыл Дуглас Сантос.

После перерыва преимущество гостей удвоил Андрей Мостовой.

На 67-й минуте Матео Кассьерра забил 15-й гол в РПЛ.

В концовке встречи Иван Сергеев забил четвертый гол сине-бело-голубых.

В добавленное время Эрик Бикфалви установил окончательный счет.

Благодаря этой победе «Зенит» (40 очков) обошел «Краснодар» (39) и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

38-я минута. Дуглас Сантос — 0:1

57-я минута. Мостовой — 0:2

67-я минута. Кассьерра — 0:3

81-я минута. Сергеев — 0:4

90+3-я минута. Бикфалви — 1:4