«Зенит» разгромил «Урал» и вернулся на первое место в РПЛ

«Зенит» на выезде одержал крупную победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ — 4:1.

Счет на 38-й минуте встречи открыл Дуглас Сантос. Андрей Мостовой увеличил преимущество на 57-й минуте игры. Через 6 минут отличился Матео Кассьерра, который головой забил мяч в ворота соперника. Четвертый гол петербуржцев на счету Ивана Сергеева (81-я минута).

У хозяев автором единственного гола в добавленное время стал Эрик Бикфалви.

После этой игры «Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. На счету «Урала» 19 баллов и 13-я позиция.