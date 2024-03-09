Рыскин: «Абсолютно не согласен, что «Ростов» похоронил интригу в чемпионской гонке»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура РПЛ.

«Неплохая игра. Но по качеству, мне кажется, были и чуть лучше игры. Первая игра в Краснодаре была ярче. Абсолютно не согласен, что «Ростов» похоронил интригу в чемпионской гонке. Думаю, она будет идти до конца турнира», — сказал Рыскин «СЭ».

«Ростов» находится на девятом месте, набрав 27 очков. «Краснодар» с 39 очками опустился на вторую строчку в таблице после победы «Зенита» над «Уралом» (1:4).