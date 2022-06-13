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Сегодня, 12:25

«Спартак» попросил РПЛ не назначать домашние матчи на старт сезона. Их стадион не готов к максимальной посещаемости

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
«Открытие Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о пожеланиях клуба по поводу календаря на новый сезон РПЛ. Он отметил, что клуб попросил РПЛ сделать первые 1-2 матча на выезде.

Бюро Исполкома РФС 10 июня утвердило структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23. Как сообщает пресс-служба РФС, новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

— Смог ли «Спартак» разрешить проблему со вместимостью стадиона?

— Надеюсь на конструктивный диалог с членами комиссии. В прошлую субботу мы получили акт. Результаты нам понятны, мы не спорим. Мы произвели расчет — для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу. В частности, по некоторому оборудованию. Общая стоимость затрат — около 200 миллионов рублей. Предварительную консультацию с акционерами мы провели. Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование.

— Вероятно ли, что все будет готово к началу сезона?

— Нет, к началу сезона это точно не будет готово. Это невозможно технически. Нужно провести конкурсы, соблюсти все тендерные условия. Нужно время.

— Вы будете просить РПЛ, чтобы в начале сезона домашних матчей у «Спартака» не было? Для возможности устранить недочеты.

— Мы об этом уже попросили. Ответ мы увидим в календаре, который должны опубликовать в ближайшее время. Мы просили первый или два тура сделать выездными.

Полная версия интервью Мележикова — здесь

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Краснодар

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