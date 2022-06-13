«Спартак» попросил РПЛ не назначать домашние матчи на старт сезона. Их стадион не готов к максимальной посещаемости

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о пожеланиях клуба по поводу календаря на новый сезон РПЛ. Он отметил, что клуб попросил РПЛ сделать первые 1-2 матча на выезде.

Бюро Исполкома РФС 10 июня утвердило структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23. Как сообщает пресс-служба РФС, новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

— Смог ли «Спартак» разрешить проблему со вместимостью стадиона?

— Надеюсь на конструктивный диалог с членами комиссии. В прошлую субботу мы получили акт. Результаты нам понятны, мы не спорим. Мы произвели расчет — для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу. В частности, по некоторому оборудованию. Общая стоимость затрат — около 200 миллионов рублей. Предварительную консультацию с акционерами мы провели. Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование.

— Вероятно ли, что все будет готово к началу сезона?

— Нет, к началу сезона это точно не будет готово. Это невозможно технически. Нужно провести конкурсы, соблюсти все тендерные условия. Нужно время.

— Вы будете просить РПЛ, чтобы в начале сезона домашних матчей у «Спартака» не было? Для возможности устранить недочеты.

— Мы об этом уже попросили. Ответ мы увидим в календаре, который должны опубликовать в ближайшее время. Мы просили первый или два тура сделать выездными.

Полная версия интервью Мележикова — здесь