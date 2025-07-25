«Урал» заинтересован в подписании Чурича

«Урал» рассчитывает до закрытия трансферного окна подписать опорного полузащитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, екатеринбургский клуб рассматривает вариант с подписанием Марио Чурича из московского «Торпедо».

Черно-белые готовы расстаться с 26-летним хорватом, если получат устраивающее предложение. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В сезоне-2024/25 Чурич сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил 4 гола. Также на его счету 4 желтые карточки.