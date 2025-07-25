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25 июля 2025, 00:11

«Урал» заинтересован в подписании Чурича

Евгений Козинов
Корреспондент

«Урал» рассчитывает до закрытия трансферного окна подписать опорного полузащитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, екатеринбургский клуб рассматривает вариант с подписанием Марио Чурича из московского «Торпедо».

Черно-белые готовы расстаться с 26-летним хорватом, если получат устраивающее предложение. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В сезоне-2024/25 Чурич сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил 4 гола. Также на его счету 4 желтые карточки.

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Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

 2 1 0
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