Мостовой уверен, что борьба за чемпионство в РПЛ будет идти до последнего тура

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением об интриге в РПЛ.

«Думаю, что повторится история последних двух сезонов. В этом сезоне интрига будет до последнего тура. Команды ничего не потеряли: ни «Спартак», ни «Краснодар», ни «Динамо», ни ЦСКА. Еще и больше месяца дозаявок. «Зенит», конечно, приобрел Жерсона, но пока Вендел не играет. Интрига точно будет до конца.

Пока рано делать какие-то выводы по всем командам — были крупные победы, но не все решалось быстро. Испытывали трудности «Зенит», ЦСКА, «Динамо». «Краснодар» вроде выиграл, но если бы не было автогола, то счет был бы скользкий. Мы говорим, что «Зенит» — претендент, а еще пять команд создадут интригу, будут наверху, потому что по составу выше остальных. Единственное бы отметил, удивило домашнее поражение «Ахмата» дома от «Рубина» со счетом 0:2 — вроде бы дома, закупились футболистами, но такое бывает», — цитирует Мостового ТАСС.