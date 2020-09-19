«Урал» вырвал ничью в матче с «Зенитом». Панюков ответил на гол Дзюбы

«Урал» дома сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

На 4-й минуте встречи счет открыл форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Для 32-летнего футболиста этот мяч стал 121-м в высшем российском дивизионе. Спустя 64 минуты восстановил баланс в счете нападающий «Урала» Андрей Панюков.

«Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 10 баллов и 10-я строчка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)

Голы: Дзюба, 4 (0:1). Панюков, 69 (1:1).

«Урал»: Помазун, Страндберг, Герасимов, Золотов, Кулаков, Подберезкин (Бавин, 85), Йовичич (Емельянов, 81), Эль-Кабир, Мишкич, Бикфалви, Панюков (Караев, 73).

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос, Круговой (Ерохин, 80), Оздоев, Мостовой (Жирков, 65), Барриос, Дзюба (Ригони, 80), Азмун (Сутормин, 65), Малком.

Предупреждения: Мишкич, 30. Золотов, 40. Оздоев, 44.

Судьи: Карасев. Чельцов (оба — Москва), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Матюнин (Москва). Воронцов (Ярославль).

19 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

«Урал» — «Зенит»: все голы матча