«Урал» — «Спартак»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В субботу, 6 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом» в матче 4-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало в 15.00 мск.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте «СЭ» и на matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер».

В текущем сезоне красно-белые в гостях сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и разгромили «Краснодар» (4:1), а затем дома уверенно победили «Оренбург» (4:1).

«Урал» в гостях проиграл ЦСКА (0:2) и «Оренбургу» (0:3), а потом на своем поле уступил «Краснодару» (1:3).