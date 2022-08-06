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Сегодня, 14:06

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА не стоит возвращать Влашича

Виктория Кравченко
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что думает о том, что Никола Влашич может покинуть «Вест Хэм».

«ЦСКА не стоит возвращать Влашича. В одну реку два раза не войдешь. Да, он прилично играл за армейцев, но его время в клубе прошло. Никола уже не будет играть на том высоком уровне, который у него был в ЦСКА. Он тащил на себе всю команду. Плохо, что он в «Вест Хэме» был игроком ротации. Из-за этого футболист теряет квалификацию», — сказал Пономарев «РБ Спорту».

В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-ne-stoit-vozvrashhat-vlashicha-on-uzhe-ne-budet-igrat-na-vy-sokom-urovne/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал
Спартак

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
Владимир Пономарев
Никола Влашич
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
2
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
6
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
15
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
16
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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