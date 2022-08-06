Владимир Пономарев считает, что ЦСКА не стоит возвращать Влашича

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что думает о том, что Никола Влашич может покинуть «Вест Хэм».

«ЦСКА не стоит возвращать Влашича. В одну реку два раза не войдешь. Да, он прилично играл за армейцев, но его время в клубе прошло. Никола уже не будет играть на том высоком уровне, который у него был в ЦСКА. Он тащил на себе всю команду. Плохо, что он в «Вест Хэме» был игроком ротации. Из-за этого футболист теряет квалификацию», — сказал Пономарев «РБ Спорту».