РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Сочи»: почему не засчитан гол Погребняка?

12:55
Теги:

На 30-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Сочи» арбитр Станислав Васильев поступил правильно, не зафиксировав взятие ворот гостей. В том моменте Павел Погребняк перед тем, как нанести удар по воротам, толкнул соперника, нарушив правила. Вмешательство видеоассистентов не потребовалось. (Александр Бобров)

Урал — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир