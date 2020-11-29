«Урал» — «Сочи»: почему не засчитан гол Погребняка?
12:55
На 30-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Сочи» арбитр Станислав Васильев поступил правильно, не зафиксировав взятие ворот гостей. В том моменте Павел Погребняк перед тем, как нанести удар по воротам, толкнул соперника, нарушив правила. Вмешательство видеоассистентов не потребовалось. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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