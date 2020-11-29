На 30-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Сочи» арбитр Станислав Васильев поступил правильно, не зафиксировав взятие ворот гостей. В том моменте Павел Погребняк перед тем, как нанести удар по воротам, толкнул соперника, нарушив правила. Вмешательство видеоассистентов не потребовалось. (Александр Бобров)