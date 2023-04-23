«Урал» — «Ростов»: Комличенко оформил дубль и удвоил преимущество гостей

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил второй гол в матче 24-го тура РПЛ против «Урала».

27-летний форвард отличился на 50-й минуте матча — 2:0. Этот мяч стал для футболиста вторым в этой встрече.