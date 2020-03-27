«Урал» провел тренировку на базе клуба
12:13
«Урал» в официальном Twitter опубликовал видео с тренировки команды.
— Пока тренируемся, — подписано видео.
Пока тренируемся. pic.twitter.com/YTZJaAUKAO— ФК Урал (@FCURAL) March 27, 2020
Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.
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