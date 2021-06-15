«Урал» подписал молодого полузащитника из ПФЛ

«Урал» на официальном сайте сообщил о переходе полузащитника «Сатурна» Юрия Железнова. 18-летний россиян подписал с клубом из Екатеринбурга долгосрочный контракт.

? ОФИЦИАЛЬНО: Юрий Железнов — новичок ФК «Урал»!



18-летний футболист Юрий Железнов заключил долгосрочный контракт с ФК «Урал». Игрок перешёл в наш клуб из раменского «Сатурна».



ПОДРОБНОСТИ: https://t.co/pJUnqtLDWX pic.twitter.com/2DUDU6JZ2J — ФК Урал (@FCURAL) June 15, 2021

В прошлом сезоне ПФЛ Железнов провел 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.