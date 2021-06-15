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«Урал» подписал молодого полузащитника из ПФЛ

17:15
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«Урал» на официальном сайте сообщил о переходе полузащитника «Сатурна» Юрия Железнова. 18-летний россиян подписал с клубом из Екатеринбурга долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне ПФЛ Железнов провел 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/

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