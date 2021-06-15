«Рубин» опубликовал список игроков на летние сборы
17:05
«Рубин» на официальном сайте опубликовала список футболистов, которые будут готовиться к новому сезону на сборах.
Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров присоединятся к казанской команде после Евро-2020, а защитник Илья Самошников — после дополнительных выходных.
Полузащитник Игорь Коновалов отсутствует на сборе — его будущий клуб будет определен позднее.
В составе молодежной команды будут тренироваться голкипер Иван Коновалов и защитник Владислав Микушин, вернувшиеся из аренд.
На просмотре в команде Леонида Слуцкого находится защитник Иван Савицкий.
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