«Рубин» опубликовал список игроков на летние сборы

«Рубин» на официальном сайте опубликовала список футболистов, которые будут готовиться к новому сезону на сборах.

Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров присоединятся к казанской команде после Евро-2020, а защитник Илья Самошников — после дополнительных выходных.

Полузащитник Игорь Коновалов отсутствует на сборе — его будущий клуб будет определен позднее.

В составе молодежной команды будут тренироваться голкипер Иван Коновалов и защитник Владислав Микушин, вернувшиеся из аренд.

На просмотре в команде Леонида Слуцкого находится защитник Иван Савицкий.