Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» опубликовал список игроков на летние сборы

17:05
Теги:

«Рубин» на официальном сайте опубликовала список футболистов, которые будут готовиться к новому сезону на сборах.

Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров присоединятся к казанской команде после Евро-2020, а защитник Илья Самошников — после дополнительных выходных.

Полузащитник Игорь Коновалов отсутствует на сборе — его будущий клуб будет определен позднее.

В составе молодежной команды будут тренироваться голкипер Иван Коновалов и защитник Владислав Микушин, вернувшиеся из аренд.

На просмотре в команде Леонида Слуцкого находится защитник Иван Савицкий.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Главу управления потребительского рынка в Щелково объявили в розыск
Пушков призвал переименовать МХАТ после игры Бузовой
МВД до 31 декабря приостановит сроки временного проживания иностранцев в РФ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы