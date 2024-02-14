«Урал» сыграл вничью с «Пари НН»

«Урал» и «Пари НН» сыграли вничью в товарищеском матче — 2:2. Встреча проходила в Дубае (ОАЭ).

По регламенту матча команды провели 4 тайма по 30 минут.

У клуба из Екатеринбурга голы забивали Эрик Бикфалви на 16-й минуте, и Алексей Каштанов — на 93-й. У нижегородцев на 13-й минуте отметился Илья Кухарчук, на 54-й — Никита Ермаков.

«Урал» 18 февраля проведет товарищескую встречу с «Краснодаром». «Пари НН» 21-го числа сыграет с «Ростовом».

Товарищеский матч

«Урал» — «Пари Нижний Новгород» — 2:2 (1:1)

Голы: Кухарчук, 12 (0:1). Бикфалви, 16 (1:1). Ермаков, 54 (1:2). Каштанов, 93 (2:2).

«Урал»: Помазун (Ал.Мамин, 61), Бегич, Эммерсон (Арт.Мамин, 61), Итало (Кики, 61), Кулаков (Газинский, 61), Сиссе (Аюпов, 61), Мишкич (Бевеев, 61), Концевой (Сунгатулин, 61), Дмитриев (Каштанов, 61), Бочеров (Шеттине, 61), Бикфалви (Ишков, 61).

«Пари Нижний Новгород»: Кукушкин, Гоцук, Каккоев (Живоглядов, 61), Глущенков (Ведерников, 61), Боженов (Варганов, 61), Кухарчук (Кутателадзе, 41), Стоцкий (Шнапцев, 61), Марадишвили (Жигулев, 61. Мухин, 113), Ермаков (Трошечкин, 61), Майга (Карапузов, 61), Боселли (Царукян, 61).

14 февраля. Дубай. Стадион «Джебель Али».