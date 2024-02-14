Агент Томпсона заявил, что игрок уже адаптировался в «Оренбурге»

Серхио Моралес, агент новичка «Оренбурга» Хорди Томпсона, рассказал, как проходит адаптация чилийского полузащитника в российской команде.

«Хорди уже очень хорошо адаптировался в команде. Он счастлив в «Оренбурге». Здесь много игроков, которые говорят по-испански, а также тренерский штаб. Это сильно упростило задачу. Скоро он покажет на поле все, на что способен», — приводит слова Моралеса Sport24.

Томпсон является воспитанником «Коло-Коло». 25 января «Оренбург» объявил об аренде футболиста у чилийской команды до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

19-летний чилиец провел 32 матча за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.