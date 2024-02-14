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14 февраля, 19:35

Агент Томпсона заявил, что игрок уже адаптировался в «Оренбурге»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серхио Моралес, агент новичка «Оренбурга» Хорди Томпсона, рассказал, как проходит адаптация чилийского полузащитника в российской команде.

«Хорди уже очень хорошо адаптировался в команде. Он счастлив в «Оренбурге». Здесь много игроков, которые говорят по-испански, а также тренерский штаб. Это сильно упростило задачу. Скоро он покажет на поле все, на что способен», — приводит слова Моралеса Sport24.

Томпсон является воспитанником «Коло-Коло». 25 января «Оренбург» объявил об аренде футболиста у чилийской команды до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

19-летний чилиец провел 32 матча за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-620870-agent-tompsona-khordi-uzhe-ochen-khorosho-adaptirovalsya-v-orenburge-i-skoro-pokazhet-vse-na-chto-sposoben
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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