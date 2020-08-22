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«Урал» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Краснодар»

15:56
22 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар» — 1:0. Хозяева одержали первую победу в сезоне. Фото ФК «Урал»
22 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар» — 1:0. Хозяева одержали первую победу в сезоне. Фото ФК «Урал»
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«Урал» благодаря голу Вячеслава Подберезкина на 3-й минуте матча 4-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Краснодар» (1:0) и одержал первую победу в сезоне. «Быки» остались в меньшинстве после удаления Родригу Кайю на 54-й минуте.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» — 1:0 (1:0)

Гол: Подберезкин, 3.
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 55), Егорычев, Калинин, Мишкич (Емельянов, 85), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Караев, 73).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Петров, 60), Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон (Мацукатов, 73), Уткин (Сорокин, 60), Кайю, Берг, Сулейманов (Классон, 46), Кутовой (Вилена, 46).
Предупреждения: Кайю, 23. Олссон, 57. Уткин, 57. Классон, 61. Газинский, 69. Ефремов, 86. Помазун, 90+5.
Удаление: Кайю, 54.
Судьи: Турбин (Дмитров). Елеференко (Москва), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Еремин (Москва).
22 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Урал — Краснодар

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