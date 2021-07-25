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«Урал» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

16:40
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«Урал» примет «Краснодар» на своем поле в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберезкин, Аугустыняк, Егорычев, Бикфалви, Ибрахимай, Панюков.

Запасные: Годзюр, Насыров, Шмыков, Кузьмичев, Евсеев, Йовичич, Мишкич, Железнов, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Газинский, Ионов, Черников, Вилена, Сперцян, Сулейманов.

Запасные: Городов, Чернов, Рамирес, Спаич, Кабелла, Ильин, Кордоба.

Урал — Краснодар

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Иван Шитик все материалы автора

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