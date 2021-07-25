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«Урал» — «Краснодар»: где смотреть трансляцию матча

16:00
«Урал» на своем поле примет «Краснодар» в матче РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Урал» на своем поле примет «Краснодар» в матче РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 25 июля, состоится матч 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне краснодарцы не смогли выиграть ни одного матча у соперника, лишь раз сыграв вничью.

Следить за матчем «Урал» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Краснодар»

Урал — Краснодар

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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