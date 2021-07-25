В воскресенье, 25 июля, состоится матч 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне краснодарцы не смогли выиграть ни одного матча у соперника, лишь раз сыграв вничью.

Следить за матчем «Урал» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Краснодар»