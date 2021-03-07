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«Урал» и «Уфа» сыграли вничью

15:58
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«Урал» и «Уфа» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сыграли вничью со счетом 0:0.

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Обслуживал матч арбитр Сергей Лапочкин.

Гости уже на 14-й минуте встречи остались в меньшинстве — с поля был удален защитник Парфе Бизоза, который наступил на колено нападающему Павлу Погребняку.

«Урал» занимает 12-е место в таблице. «Уфа» — 14-я.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» — 0:0

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Кулаков, Егорычев (Евсеев, 61), Йовичич (Панюков, 79), Калинин, Эль-Кабир, Ибрахимай (Гаджимурадов, 46), Аугустыняк, Погребняк.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Плиев, Табидзе, Милетич (Аликин, 84), Мрзляк, Урунов (Кротов, 41), Бизоза, Жамалетдинов (Голубев, 90+3), Андрич (Сысуев, 90+3).

Предупреждения: Рыков, 56. Сухов, 61. Гаджимурадов, 73. Мрзляк, 83. Кулаков, 90+3.

Удаление: Бизоза, 14.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Демешко (Химки).

7 марта. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

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