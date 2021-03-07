«Урал» и «Уфа» сыграли вничью
«Урал» и «Уфа» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сыграли вничью со счетом 0:0.
Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Обслуживал матч арбитр Сергей Лапочкин.
Гости уже на 14-й минуте встречи остались в меньшинстве — с поля был удален защитник Парфе Бизоза, который наступил на колено нападающему Павлу Погребняку.
«Урал» занимает 12-е место в таблице. «Уфа» — 14-я.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» — 0:0
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Кулаков, Егорычев (Евсеев, 61), Йовичич (Панюков, 79), Калинин, Эль-Кабир, Ибрахимай (Гаджимурадов, 46), Аугустыняк, Погребняк.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Плиев, Табидзе, Милетич (Аликин, 84), Мрзляк, Урунов (Кротов, 41), Бизоза, Жамалетдинов (Голубев, 90+3), Андрич (Сысуев, 90+3).
Предупреждения: Рыков, 56. Сухов, 61. Гаджимурадов, 73. Мрзляк, 83. Кулаков, 90+3.
Удаление: Бизоза, 14.
Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Гурбанов (Краснодар).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Демешко (Химки).
7 марта. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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