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Синицын не верит в конфликт Сафонова с руководством «Краснодара»

15:40
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, который восемь с половиной лет выступал за «быков», прокомментировал слухи о сложных контрактных переговорах с руководством клуба вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина.

— Недавно пронесся слух, что Сафонов и Уткин не проходят в состав из-за контрактных разногласий с руководством. Правда, Мусаев все опроверг.

— Я в конфликт не верю. Это глупость и домыслы. Во-первых, Мотя и Даня действительно травмированы. Во-вторых, когда «Краснодар» предложил в свое время молодым воспитанникам — Игнатьеву, Сулейманову и Сафонову продлить соглашения на новых условиях, Мотя свой контракт подписал не читая! Что говорит о том, насколько он доверяет руководству.

(Александр Кружков)

25 февраля «СЭ» сообщил, что Сафонов и 21-летний полузащитник Даниил Уткин, не попадают в основной состав из-за контрактных разногласий с руководством «быков».

Полностью интервью голкипера Андрея Синицына можно прочитать здесь

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