«Урал» сыграет с «Факелом» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 17 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Урал» — «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телеэфира — 13.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на сервисе Кинопоиск по платной подписке.

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