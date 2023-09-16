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Сегодня, 14:00

«Урал» — «Факел»: время начала трансляции и где смотреть матч РПЛ

«Урал» сыграет с «Факелом» в чемпионате России 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «Урал».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Урал» сыграет с «Факелом» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 17 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Урал» — «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телеэфира — 13.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на сервисе Кинопоиск по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Факел

РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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