«Урал» — «Факел»: Бикфалви выйдет в стартовом составе впервые с сентября

«Урал» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.

Полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви выйдет на поле с первых минут впервые с 17 сентября — тогда футболист получил травму в игре 10-го тура РПЛ против «Ахмата». В последних трех встречах «Урала» румын выходил на замену.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович.

Запасные: Ландаков, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Шатов, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Юшин, Татаринов.

«Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мендель, Аппаев, Максимов.

Запасные: Свинов, Смирнов, Дашаев, Мастерной, Альшин, Шаваев, Шляков, Дмитриев, Ершов, Ивахнов, Гонгадзе.

Матч «Урал» — «Факел» состоится в субботу, 12 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. Команда из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками, воронежцы идут на 13-й строчке с 13 очками.