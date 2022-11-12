Полузащитник «Химок» Камышев: «Не слышал о распродаже в клубе»

Полузащитник «Химок» Илья Камышев прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб зимой.

«Я ничего не знаю. Не слышал, что кто-то хочет кого-то продать. Мое будущее? Пока никаких новостей. Все по-прежнему так же, как и ранее», — приводит «РБ Спорт» слова Камышева.

Ранее появилась информация о том, что «Химки» могут выставить на трансфер около 10 игроков, однако позднее в клубе опровергли эти слухи.

Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 12 очками в 16 матчах.