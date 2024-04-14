Гаджиев: «В матче с «Краснодаром» «Зенит» проигрывал сам себе»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«По большей части «Зенит» проигрывал сам себе, а победа увеличила шансы команды на чемпионство», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

«Зенит» за 23 матча набрал 47 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.