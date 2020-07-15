Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич забил гол в ворота «Урала» на 13-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Екатеринбурге.

Хавбек туляков Владислав Пантелеев с углового исполнил точный навес к вратарской площади «Урала», где Хлусевич в касание пробил точно под перекладину.