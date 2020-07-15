«Урал» — «Арсенал»: Хлусевич открыл счет в матче
16:14
Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич забил гол в ворота «Урала» на 13-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Екатеринбурге.
Хавбек туляков Владислав Пантелеев с углового исполнил точный навес к вратарской площади «Урала», где Хлусевич в касание пробил точно под перекладину.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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