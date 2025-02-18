«Урал» арендовал защитника «Динамо» Бессмертного

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный на правах аренды перешел в «Урал», сообщает пресс-служба бело-голубых.

20-летний футболист проведет в екатеринбургском клубе остаток сезона-2024/25.

Бессмертный является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

После 21 тура «Урал» с 37 очками занимает третье место в Мелбет-Первой лиге.